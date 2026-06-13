Brasil estreia na Copa do Mundo com nova formação e mantém estratégia de mudanças sob comando de Ancelotti

A Seleção Brasileira inicia sua caminhada na Copa do Mundo de 2026 neste sábado, às 19h (horário de Brasília), diante de Marrocos, no estádio de Nova Jersey/Nova York. A partida marcará mais uma escalação inédita do técnico Carlo Ancelotti, que segue fiel à proposta de adaptar a equipe conforme as necessidades de cada confronto.

Desde que assumiu o comando da Seleção, há cerca de um ano, o treinador italiano deixou claro que não pretende seguir um único esquema tático ou repetir formações por obrigação. A filosofia de trabalho tem sido baseada na flexibilidade, levando em consideração as características dos jogadores disponíveis, os adversários e as circunstâncias de cada partida.

A estratégia tem sido colocada em prática. Em 12 jogos à frente da equipe, Ancelotti utilizou 12 formações diferentes e deve chegar à 13ª escalação distinta na estreia diante dos marroquinos.

A equipe que tende a iniciar a partida conta com: Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

Além da preferência por variar a formação, Ancelotti também precisou lidar com lesões, suspensões e o curto período de preparação, fatores que influenciaram diretamente nas escolhas ao longo da temporada.

A tendência é que as mudanças continuem durante o Mundial. A comissão técnica trabalha com a possibilidade de promover alterações entre os jogos, seja para preservar fisicamente alguns atletas ou para realizar ajustes táticos de acordo com cada adversário.

Após enfrentar Marrocos, o Brasil terá pela frente as seleções do Haiti e da Escócia na sequência da fase de grupos.

Casemiro lidera lista de jogadores mais utilizados

Entre todos os atletas convocados, Casemiro é o jogador mais utilizado por Carlo Ancelotti. O volante esteve presente em praticamente todas as partidas sob o comando do treinador, ficando de fora apenas do confronto contra a Bolívia, disputado na altitude de El Alto.

Outro nome de confiança do técnico é Bruno Guimarães, que participou da maioria dos compromissos da Seleção e só não esteve em campo em duas oportunidades devido a problemas físicos. Vinícius Júnior e Matheus Cunha também figuram entre os atletas mais aproveitados, com participação em 10 dos 12 jogos realizados.

Por outro lado, o lateral-direito Danilo, que deve iniciar a partida contra Marrocos, ganha espaço após as ausências provocadas pela lesão de Éder Militão e pelo corte de Wesley. Apesar da experiência, será sua primeira vez como titular sob o comando de Ancelotti.

Com um elenco versátil e uma proposta de constante adaptação, o Brasil inicia a busca pelo tão sonhado hexacampeonato apostando na capacidade de renovação e na leitura estratégica de seu treinador.

Com informações de Globo Esporte