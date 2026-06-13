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sábado, 13 de junho de 2026

Morre o influenciador digital Vovô Anésio, aos 88 anos

sábado, junho 13, 2026  Nenhum comentário

Morreu neste sábado (13), aos 88 anos, o influenciador digital Vovô Anésio. A notícia foi divulgada pela família por meio das redes sociais. Nesta sexta-feira (12), ele havia sido internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) após sofrer uma parada cardiorrespiratória.

– Hoje o nosso Vovô Anésio, Vovô do Brasil, descansou. É uma dor muito grande para todos nós, mas fica a certeza de que ele cumpriu uma missão linda aqui na Terra – escreveu.

Fenômeno nas redes sociais, Vovô Anésio ganhou notoriedade pelos vídeos bem-humorados produzidos ao lado do neto. Com mais de 6 milhões de seguidores, tornou-se uma das personalidades mais populares e admiradas do digital. Via portal Pleno News

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