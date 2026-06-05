EUA afirmam que Pix não será alvo de sanções ligadas ao PCC e ao Comando Vermelho

O governo dos Estados Unidos afirmou que o Pix não será alvo das sanções relacionadas à classificação do Primeiro Comando da Capital (PCC) e do Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas estrangeiras. O esclarecimento foi dado por representantes do Departamento de Estado norte-americano, em meio a dúvidas sobre possíveis impactos da medida no sistema financeiro brasileiro.





Segundo o governo dos EUA, a implementação das sanções terá como foco indivíduos, empresas e organizações que forneçam apoio material, financeiro ou logístico às facções criminosas. A intenção é atingir diretamente os responsáveis por facilitar as atividades dos grupos, sem afetar mecanismos legítimos de pagamento utilizados pela população.





A manifestação ocorre após preocupações levantadas por autoridades brasileiras e especialistas sobre a possibilidade de o Pix sofrer restrições em razão da nova política adotada por Washington. No entanto, o governo norte-americano destacou que o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos não está entre os alvos das medidas anunciadas.





Representantes dos Estados Unidos também ressaltaram que as sanções previstas envolvem principalmente bloqueios financeiros, restrições econômicas e limitações relacionadas à emissão de vistos. O governo afastou interpretações de que a classificação das facções abriria espaço para ações militares ou medidas que afetassem diretamente a infraestrutura financeira brasileira.





No fim de maio, os Estados Unidos anunciaram a inclusão do PCC e do Comando Vermelho em listas de organizações sujeitas a sanções, ampliando os instrumentos legais para combater o financiamento e as operações internacionais dos grupos criminosos.





A expectativa é de que as autoridades norte-americanas mantenham cooperação com o Brasil e outros países da região para identificar redes de apoio financeiro e logístico ligadas às facções, reforçando ações de combate ao crime organizado transnacional.



