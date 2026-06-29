Gusttavo Lima diz que devolveu cachê e promete medidas contra prefeito

Gusttavo Lima também afirmou que sua equipe foi impedida de deixar Surubim após o cancelamento do show e se emocionou ao falar da mãe.

Após ser chamado de “ladrão” pelo prefeito de Surubim (PE), Cleber Chaparral (União-PE), Gusttavo Lima afirmou que as declarações são “pesadas” e “injustas”, disse que ninguém escolhe ficar doente e revelou que o cachê de R$ 1,3 milhão, referente ao show cancelado, já foi devolvido à prefeitura.

Em conversa com o Metrópoles, o sertanejo afirmou ainda que integrantes de sua banda e equipe foram impedidos de deixar o local após o cancelamento da apresentação. Segundo Gusttavo, os profissionais só deixaram a cidade horas depois.

“O cachê já foi devolvido. Ainda fizeram cárcere privado com a nossa banda e equipe. Estão saindo de lá agora. Isso é crime.”

O cantor cancelou o show que faria na cidade, nesse sábado (27/6), após sofrer uma intoxicação alimentar. Segundo ele, os sintomas começaram dias antes, durante a sequência de apresentações do São João. Mesmo debilitado, Gusttavo ainda subiu ao palco na sexta-feira (26/6), em Maracanaú (CE), na região metropolitana de Fortaleza.

“Nunca cancelei um show na minha vida por motivo assim. Foram 10 shows seguidos, apresentações de duas horas, só eu no palco. Da quarta para quinta-feira comecei a passar mal. Quando cheguei a Fortaleza, já estava cansado, com os olhos marejados e sem apetite. Acho que foi uma virose.”

O artista ressaltou que a decisão de não subir ao palco foi tomada por responsabilidade e afirmou que jamais deixaria de faltar a um compromisso por vontade própria.

“Independentemente do valor do contrato ou do dinheiro, doença tem que ser tratada com responsabilidade acima de tudo. Chamar alguém de ladrão por adoecer é pesado, é injusto. Ninguém escolhe ficar doente.”

Gusttavo também criticou a ideia de que artistas devem se apresentar a qualquer custo e lembrou um episódio em que colocou a própria saúde em risco para não cancelar um show.

“Jamais cancelaria um show se pudesse evitar. A gente não tem bola de cristal. Um grande erro é achar que artista é máquina. A gente é ser humano da mesma forma.”

“Em 2019, cantei com um cateter em cada braço, tomando doses de adrenalina. Tinha 45 mil pessoas esperando. Custei a sair do palco e fiquei uma semana internado com salmonella.”

Cantor vai tomar medidas contra o prefeito

O sertanejo afirmou que pretende adotar medidas contra Cleber Chaparral e disse que as acusações feitas pelo prefeito ignoram sua trajetória e o trabalho social que desenvolve.

“As palavras ferem, destroem reputações. Todo mundo conhece o meu compromisso. Eu acho que já fiz mais pelo povo do que esse prefeito. Todo mundo conhece minha luta, minha preocupação com as pessoas e meu trabalho beneficente. Meus dois cachês de Barretos vão para o Hospital do Câncer. A gente faz um trabalho muito sério para alguém te ferir desse jeito. Está faltando empatia.”

“Minha mãe precisa ser respeitada”

Gusttavo Lima também comentou as ofensas feitas pela cantora Rafa Alyce BB, que o chamou de “filho da puta” ao assumir o palco após o cancelamento do show. Emocionado, o sertanejo disse que, apesar de ser uma figura pública, sua família não deveria ser alvo de ataques.

“Eu sou um cara público, mas a minha mãe tem que ser respeitada. Ela [a cantora] precisa lembrar que também é uma mulher e tem uma mãe”.

O cantor também citou um show recente em que chorou ao relembrar da mãe, que morreu aos 73 anos em 2015.

“Escutar isso depois de um momento tão sensível é muito chato. Eu até me emociono.”

O Metrópoles procurou o prefeito Cleber Chaparral para comentar as declarações de Gusttavo Lima, incluindo a informação de que o cachê teria sido devolvido e a alegação de que integrantes da equipe do cantor foram impedidos de deixar o local após o cancelamento do show. Até a publicação desta reportagem, não houve resposta. O espaço segue aberto.

Fonte: portal Metrópoles