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terça-feira, 2 de junho de 2026

OPORTUNIDADE: Prefeitura de Coreaú inscreve até 7 de junho em dois editais com diversas vagas

terça-feira, junho 02, 2026  Nenhum comentário

A Prefeitura Municipal de Coreaú está com dois editais abertos para preenchimento de vagas e formação de cadastro reserva. As funções são para o nível fundamental, médio, técnico e superior. As inscrições podem ser feitas até 7 de junho pelo site

As vagas são para áreas da educação, como professor de educação infantil, anos inicias do Ensino Fundamental, língua portuguesa – anos finais do Fundamental, matemática – anos finais do Fundamental, história – anos finais do Fundamental, entre outros.

Também há vagas na saúde: enfermeiro, dentista, técnico em enfermagem, médico veterinário e agente administrativo.

A jornada semanal varia de 20 a 40 horas. As remunerações vão de R$ 1.621,00 a R$ 3.340,00. Os profissionais de Magistério recebem piso da categoria. Via Sobral em Revista

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