Delegacia da Polícia Federal em Sobral inicia atendimentos ao público

A Delegacia de Polícia Federal em Sobral iniciou seus atendimentos ao público, ampliando a oferta de serviços federais para a população da Região Norte do Ceará.





Entre os serviços ofertados estão a emissão de passaporte comum, protocolos, atendimentos administrativos, entrega de documentos, solicitações, requerimentos e acompanhamento de processos.





De acordo com a comunicação da PF no Ceará, o atendimento para emissão de passaporte de emergência não será realizado em Sobral. Esse serviço permanece exclusivo no posto de atendimento localizado no Shopping Iguatemi, em Fortaleza.