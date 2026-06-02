Delegacia da Polícia Federal em Sobral inicia atendimentos ao público

A Delegacia de Polícia Federal em Sobral iniciou seus atendimentos ao público, ampliando a oferta de serviços federais para a população da Região Norte do Ceará.
Entre os serviços ofertados estão a emissão de passaporte comum, protocolos, atendimentos administrativos, entrega de documentos, solicitações, requerimentos e acompanhamento de processos.
De acordo com a comunicação da PF no Ceará, o atendimento para emissão de passaporte de emergência não será realizado em Sobral. Esse serviço permanece exclusivo no posto de atendimento localizado no Shopping Iguatemi, em Fortaleza.
A Delegacia da Polícia Federal em Sobral funciona na Rua Padre Anchieta, no prédio do Centro de Convenções, com atendimento das 8h às 12h. O contato informado é o (85) 3533-4150.
A orientação é que os cidadãos levem os documentos originais, cheguem com antecedência e respeitem o horário agendado.
Com o início dos atendimentos, Sobral passa a contar com mais um serviço importante, reduzindo a necessidade de deslocamento até Fortaleza para diversos procedimentos administrativos junto à Polícia Federal.
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