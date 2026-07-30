Corpo de bebê recém-nascido é encontrado em tambor de lixo em Itaitinga

O corpo de um bebê recém-nascido foi encontrado dentro de um tambor de lixo no bairro Gererau, em Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na manhã desta quinta-feira (30). O achado foi feito por agentes de limpeza pública durante o trabalho de coleta seletiva.
Segundo a Guarda Municipal de Itaitinga, a equipe recebeu uma denúncia por volta das 9h30 informando que um feto havia sido encontrado em um recipiente de lixo. Uma guarnição foi até o local e confirmou a ocorrência. A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foi acionada.
O caso foi encaminhado para a Polícia Civil, que vai investigar como a criança recém-nascida foi parar no tambor. A mãe e familiares ainda não foram identificados.
Via portal CN7
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