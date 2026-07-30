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quinta-feira, 30 de julho de 2026

Cuidar da saúde mental também é um ato de autocuidado

quinta-feira, julho 30, 2026  Nenhum comentário

Em meio à correria do dia a dia, reservar um tempo para cuidar da mente é fundamental. A psicanálise oferece um espaço de escuta, reflexão e autoconhecimento, ajudando a compreender emoções, conflitos e experiências que podem estar impactando a qualidade de vida.

A psicanalista Ana Marta Macêdo realiza atendimentos on-line para adultos, proporcionando um ambiente acolhedor, ético e sigiloso para quem busca compreender melhor sua própria história e construir novos caminhos.

Como destaca a profissional:

"Acessar a própria história é uma forma de abrir espaço para novas possibilidades."

📲 Contatos:

Se você sente que é o momento de cuidar da sua saúde emocional, entre em contato e agende seu atendimento. Dar o primeiro passo pode ser o início de uma importante transformação em sua vida.

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