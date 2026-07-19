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domingo, 19 de julho de 2026

Luciano Refrigeração oferece instalação, manutenção e limpeza de ar-condicionado em Sobral e região

domingo, julho 19, 2026  Nenhum comentário

Se você procura um serviço de qualidade para o seu ar-condicionado, conte com o trabalho de Luciano Refrigeração, especializado em instalação, manutenção preventiva, manutenção corretiva e limpeza de aparelhos de ar-condicionado.

Com atendimento em domicílio, Luciano presta serviços em Sobral e cidades circunvizinhas, garantindo agilidade, compromisso e um atendimento personalizado para residências, comércios e empresas.

Um grande diferencial: na sede de Sobral, não é cobrada taxa de visita, proporcionando mais economia e tranquilidade para os clientes.

Não deixe seu ar-condicionado perder eficiência. Faça a manutenção periódica, aumente a vida útil do equipamento e garanta um ambiente mais confortável e saudável.

📞 Contato / WhatsApp:
(88) 9 9640-2986
Falar com Luciano.

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