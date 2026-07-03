Morre Hikaru Kurosaki, intérprete de Jaspion, aos 64 anos

O ator japonês Hikaru Kurosaki morreu nesta semana aos 64 anos. Conhecido mundialmente por viver o protagonista de O Fantástico Jaspion, ele estava morando havia cerca de três décadas em Motobu, no Japão, onde trabalhava como instrutor de mergulho após se afastar da televisão e do cinema. A causa da morte não foi divulgada.





A informação foi confirmada por seu amigo Masaki Sekiguchi, que lamentou a perda em uma publicação nas redes sociais e relembrou a amizade construída ao longo dos anos.





“Tínhamos uma relação na qual, mesmo sem palavras, apoiávamos uns aos outros apenas pela nossa presença. Seu falecimento é uma grande perda”, escreveu.





Antes de alcançar projeção como Jaspion, Kurosaki iniciou sua trajetória artística trabalhando como dublê e participando de produções do gênero tokusatsu. Nos primeiros anos da carreira, integrou projetos como Homem-Aranha, Battle Fever J e Denshi Sentai Denjiman, produções que ajudaram a consolidar o estilo no Japão.





Sua estreia como ator ocorreu em Hattori Hanzô: Kage no Gundan, trabalho que abriu caminho para novos convites até ser escolhido pela [Toei Animation & Toei Company Official](https://www.toei.co.jp?utm_source=chatgpt.com) para interpretar Jaspion. O personagem se transformou no papel mais emblemático de sua carreira e o tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão japonesa nos anos 1980.





Nas gravações da série, Kurosaki atuava nas cenas sem armadura e realizava parte das sequências de ação. Já os momentos de combate utilizando o traje do personagem eram feitos por dublês, prática comum em produções do gênero. Paralelamente ao sucesso na TV, ele também se dedicou à música e lançou a canção “The Legendary Hero”, inspirada no personagem.





Apesar da popularidade conquistada no Japão, foi no Brasil que Jaspion alcançou um impacto ainda maior. Exibida pela extinta Rede Manchete a partir de 1988, a série virou um fenômeno cultural, abriu espaço para outras produções japonesas no país e marcou uma geração de telespectadores.





Após o encerramento da série, Kurosaki participou de alguns trabalhos na televisão, mas aos poucos deixou a vida artística. Ele se estabeleceu em Motobu, na província de Okinawa, onde passou a atuar como instrutor de mergulho e viveu de forma mais reservada, distante dos holofotes.





Kurosaki foi casado com Yoko Asuka, que morreu em 2011. O ator não deixou filhos. (Foto: reprodução; Fonte: Folha de Pernambuco)