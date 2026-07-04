Ônibus com romeiros tomba em Canindé e deixa dois mortos e vários feridos

Um ônibus que transportava mais de 40 romeiros tombou na manhã deste sábado (4) na CE-456, na localidade de Juá, zona rural de Canindé, no Sertão Central do Ceará. O acidente deixou dois mortos e vários feridos, segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará.





De acordo com as equipes de resgate, o motorista teria perdido o controle do veículo, que saiu da pista e tombou às margens da rodovia. Com o impacto, diversos passageiros ficaram presos às ferragens. Entre as vítimas estão crianças, e algumas sofreram ferimentos graves, incluindo amputações.





Equipes do Corpo de Bombeiros de Canindé, Baturité e Quixadá foram mobilizadas para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e outras equipes de socorro também participam do resgate e do atendimento às vítimas.





Os sobreviventes estão sendo encaminhados ao Hospital Regional São Francisco, em Canindé. Até a última atualização, a ocorrência permanecia em andamento, e as autoridades informaram que o número de vítimas e o estado de saúde dos feridos ainda estavam sendo apurados.





As circunstâncias do acidente serão investigadas para esclarecer o que provocou a perda de controle do ônibus.





"O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Ceará) foi acionado às 6h30 deste sábado (4) para atender a uma ocorrência de Incidente com Múltiplas Vítimas (IMV), após o capotamento de um ônibus que transportava romeiros de Juazeiro do Norte para Canindé.





Ao todo, 36 vítimas receberam atendimento. Duas pessoas morreram no local. Entre os sobreviventes, 34 adultos e duas crianças foram encaminhados ao Hospital Municipal de Canindé e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h do município. As duas crianças seguem em transferência para o Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza.





O acidente ocorreu na localidade de Bom Jesus, no distrito de Targinos, zona rural de Canindé, na CE-456.





O Samu 192 Ceará manifesta solidariedade aos familiares e amigos das vítimas".



