SINE/IDT Sobral disponibiliza oportunidades de emprego

Confira as vagas disponíveis:
- Açougueiro – 01 vaga
- Agente de Vendas de Serviços – 01 vaga
- Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – 01 vaga
- Ajudante de Cozinha – 01 vaga
- Ajudante de Motorista – 01 vaga
- Alinhador Veicular – 01 vaga
- Analista Contábil – 01 vaga
- Analista de Laboratório Químico – 01 vaga
- Atendente de Lanchonete – 01 vaga
- Auxiliar Administrativo – 01 vaga
- Auxiliar de Cozinha – 02 vagas
- Auxiliar de Lavanderia – 01 vaga
- Auxiliar de Limpeza – 02 vagas
- Auxiliar de Linha de Produção – 05 vagas
- Auxiliar de Marceneiro – 01 vaga
- Auxiliar de Mecânico de Autos – 02 vagas
- Churrasqueiro – 01 vaga
- Confeiteiro – 01 vaga
- Consultor de Vendas – 06 vagas
- Controlador de Serviços de Máquinas e Veículos – 01 vaga
- Cozinheiro de Restaurante – 01 vaga
- Cozinheiro Geral – 01 vaga
- Cuidador de Idosos – 02 vagas
- Encarregado de Crédito e Cobrança – 01 vaga
- Encarregado de Manutenção – 01 vaga
- Estoquista – 02 vagas
- Garçom – 01 vaga
- Gerente de Produção – 01 vaga
- Instalador-Reparador de Linhas de Comunicação de Dados – 01 vaga
- Manicure/Pedicure – 01 vaga
- Marceneiro – 01 vaga
- Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – 01 vaga
- Mecânico de Motocicletas – 01 vaga
- Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno – 01 vaga
- Motofretista – 01 vaga
- Motorista de Caminhão – 01 vaga
- Motorista Entregador – 02 vagas
- Operador de Caixa – 02 vagas
- Preparador Físico – 01 vaga
- Promotor de Vendas – 01 vaga
- Recepcionista Atendente – 01 vaga
- Recepcionista, em Geral – 01 vaga
- Salgadeiro – 01 vaga
- Soldador – 01 vaga
- Sommelier de Vinho – 01 vaga
- Vaqueiro – 02 vagas
- Vendedor Interno – 02 vagas
- Vendedor Porta a Porta – 01 vaga
- Vendedor Pracista – 10 vagas
Total de vagas: 76
Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD):
- Alimentador de Linha de Produção – 30 vagas
- Auxiliar de Estoque – 01 vaga
- Auxiliar de Linha de Produção – 01 vaga
Total de vagas PcD: 32
Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis
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