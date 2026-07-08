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quarta-feira, 8 de julho de 2026

SINE/IDT Sobral disponibiliza oportunidades de emprego

quarta-feira, julho 08, 2026  Nenhum comentário

Confira as vagas disponíveis:

  • Açougueiro – 01 vaga
  • Agente de Vendas de Serviços – 01 vaga
  • Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria – 01 vaga
  • Ajudante de Cozinha – 01 vaga
  • Ajudante de Motorista – 01 vaga
  • Alinhador Veicular – 01 vaga
  • Analista Contábil – 01 vaga
  • Analista de Laboratório Químico – 01 vaga
  • Atendente de Lanchonete – 01 vaga
  • Auxiliar Administrativo – 01 vaga
  • Auxiliar de Cozinha – 02 vagas
  • Auxiliar de Lavanderia – 01 vaga
  • Auxiliar de Limpeza – 02 vagas
  • Auxiliar de Linha de Produção – 05 vagas
  • Auxiliar de Marceneiro – 01 vaga
  • Auxiliar de Mecânico de Autos – 02 vagas
  • Churrasqueiro – 01 vaga
  • Confeiteiro – 01 vaga
  • Consultor de Vendas – 06 vagas
  • Controlador de Serviços de Máquinas e Veículos – 01 vaga
  • Cozinheiro de Restaurante – 01 vaga
  • Cozinheiro Geral – 01 vaga
  • Cuidador de Idosos – 02 vagas
  • Encarregado de Crédito e Cobrança – 01 vaga
  • Encarregado de Manutenção – 01 vaga
  • Estoquista – 02 vagas
  • Garçom – 01 vaga
  • Gerente de Produção – 01 vaga
  • Instalador-Reparador de Linhas de Comunicação de Dados – 01 vaga
  • Manicure/Pedicure – 01 vaga
  • Marceneiro – 01 vaga
  • Mecânico de Manutenção de Máquinas Industriais – 01 vaga
  • Mecânico de Motocicletas – 01 vaga
  • Monitor de Sistemas Eletrônicos de Segurança Interno – 01 vaga
  • Motofretista – 01 vaga
  • Motorista de Caminhão – 01 vaga
  • Motorista Entregador – 02 vagas
  • Operador de Caixa – 02 vagas
  • Preparador Físico – 01 vaga
  • Promotor de Vendas – 01 vaga
  • Recepcionista Atendente – 01 vaga
  • Recepcionista, em Geral – 01 vaga
  • Salgadeiro – 01 vaga
  • Soldador – 01 vaga
  • Sommelier de Vinho – 01 vaga
  • Vaqueiro – 02 vagas
  • Vendedor Interno – 02 vagas
  • Vendedor Porta a Porta – 01 vaga
  • Vendedor Pracista – 10 vagas

Total de vagas: 76

Vagas para Pessoas com Deficiência (PcD):

  • Alimentador de Linha de Produção – 30 vagas
  • Auxiliar de Estoque – 01 vaga
  • Auxiliar de Linha de Produção – 01 vaga

Total de vagas PcD: 32

Fonte: https://idt.org.br/vagas-disponiveis

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