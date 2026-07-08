Trump afirma que acordo com Irã “acabou” e ameaça novos ataques após ofensivas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (8) que o memorando de entendimento firmado com o Irã para buscar o fim do conflito entre os dois países está encerrado. O norte-americano também voltou a ameaçar Teerã com novos ataques, após as ofensivas realizadas na terça-feira (7).





Durante a cúpula da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), realizada em Ancara, na Turquia, Trump declarou que os Estados Unidos podem realizar novas ações militares contra o Irã.





“Nós os atingimos com força na noite passada e, muito provavelmente, os atingiremos com força novamente hoje à noite”, afirmou o presidente americano. Segundo ele, o Irã “não é mais o valentão” do Oriente Médio.





Trump criticou o governo iraniano e disse considerar as negociações com Teerã uma perda de tempo. Apesar disso, afirmou que os canais de diálogo ainda podem ser mantidos.





“Vou falar com nossos negociadores. Eles querem negociar. São boas pessoas, mas precisam me dar um retorno. Na minha opinião, é pura perda de tempo lidar com eles”, declarou.





A declaração ocorreu após o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acusar os Estados Unidos de violarem o memorando de entendimento firmado entre os países. Em comunicado, o governo iraniano afirmou que a decisão americana de revogar uma licença geral emitida em 21 de junho demonstraria “má-fé, inconsistência e falta de confiabilidade” por parte de Washington.





O memorando, assinado em 18 de junho, estabeleceu uma base para negociações com o objetivo de alcançar um cessar-fogo definitivo no conflito.









Escalada militar





A tensão aumentou após uma nova troca de ataques entre os dois países. Na terça-feira, os Estados Unidos informaram ter atingido mais de 80 alvos no Irã. De acordo com o Comando Central dos EUA (Centcom), a ofensiva ocorreu em resposta a supostos ataques iranianos contra três embarcações comerciais no Estreito de Ormuz.





Em reação, a Guarda Revolucionária do Irã afirmou ter realizado ataques contra instalações americanas no Bahrein e no Kuwait durante a madrugada desta quarta-feira.





Segundo comunicado divulgado pela organização iraniana, uma operação conjunta envolvendo forças navais e aeroespaciais utilizou mísseis e drones contra alvos militares dos Estados Unidos. A Guarda Revolucionária afirmou ter atingido 85 instalações estratégicas americanas.





Fonte: Folha do Estado