Sobral recebe a 3ª etapa da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil neste domingo (5)

A adrenalina e a emoção do motocross infantil estarão de volta a Sobral. Neste domingo, 5 de julho, a cidade será palco da 3ª etapa da Copa Cearense EDM de Motocross Infantil, reunindo pilotos de diversas categorias em um evento que promete velocidade, técnica e muita competitividade.





Com o slogan "Acelere seus limites! A emoção está de volta em Sobral!", a competição oferece aos jovens pilotos a oportunidade de participar de uma das principais disputas do motocross infantil no Ceará.





As provas serão realizadas no Circuito Supercross, localizado na Rua José Pierre, bairro Vila União, em Sobral, que receberá toda a estrutura necessária para garantir segurança e emoção ao público e aos competidores.





A programação terá início às 8h da manhã, e o público poderá acompanhar todas as disputas mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis, que servirão como ingresso solidário para o evento.





Um dos grandes destaques da competição será o jovem piloto Jocele Neto, apontado como uma das promessas do motocross cearense. O garoto é filho do experiente piloto Joceandro e neto do empresário Jocele Silva, da Cidade Nova Construções, empresa que também apoia o evento. A expectativa é de que Jocele Neto faça uma grande apresentação diante do público sobralense, representando a tradição da família no esporte.





O evento conta com o apoio da Prefeitura de Sobral e tem como objetivo incentivar a prática esportiva entre crianças e adolescentes, promovendo o desenvolvimento de novos talentos e fortalecendo o motociclismo esportivo no estado.





Além das disputas na pista, a expectativa é de um grande público, formado por familiares, amantes do esporte e admiradores do motocross, que poderão acompanhar de perto um espetáculo de habilidade, coragem e superação.





A Copa Cearense EDM de Motocross Infantil conta com o patrocínio de diversas empresas parceiras e é organizada pela EDM Eventos e Competições, consolidando-se como um dos principais campeonatos da modalidade no Ceará.