VIOLÊNCIA: Ator é morto com vários disparos em Fortaleza

Segundo familiares, a vítima foi assaltada e em seguida, alvo de disparos.

O ator e professor de teatro Bruno de Mesquita Magalhães (28), foi morto com vários disparos na madrugada desta sexta-feira (30), no bairro Jóquei Clube, em Fortaleza. A vítima retornava de um evento que tinha trabalhado, quando foi atingido. Alguns familiares afirmaram que a vítima sofreu um assalto e depois foi morta.





Três disparos atingiram o ator.





A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), iniciou as investigações sobre o crime. O caso será investigado pelo 27º Distrito Policial, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. Segundo a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), mais detalhes não podem ser repassados para não atrapalhar a investigação.





Em sua última postagem em uma rede social, Bruno comentou sobre como seria seu fim de ano: “E a virada? Vou está no berço, acordar num novo ano...”.





Bruno era professor de teatro em uma escola infantil e dono de um comércio de lanches. Além disto, participava de um programa. Além disto, trabalhava na companhia de teatro infantil Melejus, que comentou o falecimento em uma nota. “É com muita dor que venho avisar aos amigos, clientes e parceiros que o velório do nosso amigo querido Bruno De Mesquita será no cemitério Parque da Paz. O sepultamento será as 16:30. Haverá uma missa as 16:00 no próprio cemitério. Agradeço o carinho de todos”.