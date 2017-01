BR-222: Deputado Moses visita obras de recapeamento em trechos de Forquilha e de Sobral

Nesta quarta-feira (18), o Deputado Federal Moses Rodrigues ( PMDB /CE) visitou as obras de recapeamento da BR-222 na entrada do município de Forquilha, na Região Norte do Estado. A visita aconteceu um dia após o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ( DNIT ) anunciar o inicio das obras nos trechos da BR-222 localizados nos municípios de Forquilha e Sobral.





Na semana passada, o parlamentar sobralense esteve reunido com o Superintendente Regional do DNIT no Ceará, Diógenes José Tavares Linhares, e demonstrou preocupação com os constantes acidentes nas áreas e com os elevados índices de assaltos no trecho localizado na saída do município de Sobral.





“Estive com o Superintendente Regional do DNIT no Ceará e solicitei providências para o recapeamento da BR-222, principal via de acesso à Região Norte do Estado. Há anos, a rodovia não recebia manutenção, e trechos como os da entrada do município de Forquilha e da saída de Sobral estavam destruídos, colocando em risco a vida de pessoas que trafegam pela estrada”, destacou Moses Rodrigues.