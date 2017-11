Currículo de Raul Stênio Sousa Cavalcante

Raul Stênio Sousa Cavalcante

Brasileiro, solteiro.

Rua: Tabelião David Ximenes Aragão, número 50

Bairro: Centro - Sobral-Ce

Telefone:(88)99411-9451,(88)99430-5513 fixo:36191269

E-mail:Raul-adm1@hotmail.com.br









OBJETIVO





A disposição para exercer qualquer função que a empresa desejar.









FORMAÇÃO





GRADUADO em ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS. FLATED Faculdade Latino Americana de Educação Fortaleza-CE, conclusão em 2014.





GRADUANDO em ENGENHARIA DE PRODUÇÃO. ANHANGUERA São Paulo-SP









EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL





2009 – Prefeitura Municipal (Secretaria de finanças)





Cargo: Agente administrativo





Principais atividades: Análise técnica de balanço patrimonial(IPTU), análise de custo, controle de pagamento de todos os funcionários da cidade, consolidação do balanço mensal.





2010 – Grendene S.A (almoxarifado)





Cargo: Digitador.





Principais atividades: Atender e baixar documentos, atendente telefonista, responsável pela parte adminsitrativa do setor.





2010 – Grendene S.A (Todos Almoxarifados)





Cargo: Auditor Interno.





Principais atividades: Digitar e imprimir relatórios das auditórias, auditoria contábil(contar e manter em ordem os produtos da empresa), auditoria de qualidade(fiscalizar todos os setores, fiscalizar supervisores, procurando identificar não conformidades dando sugestões de melhorias)









2010 – Prefeitura Municipal (Secretaria de Saúde)





Cargo: Coordenador





Auxiliou todos os programas do PSF, estabilizando e colaborando com o desenvolvimento dos programas de atendimento a saúde das famílias.





2011 – Manutenção de Computadores S/A.





Cargo: Gerente Técnico em Manutenção.





Coordenava uma equipe que tinha a responsabilidade de fazer a limpeza interna de computadores, montagem e desmontagem de micros, recuperação de sistema, montagem de antenas para internet, formatação de PC etc.





2012 - Prefeitura Municipal (Secretaria de Saúde)





cargo: Coordenador Responsável pelo Programa DATASUS





Convidado para coordenar a formação de todas as carteiras do SUS na cidade.





2012 - Prefeitura Municipal (Secretaria de Educação)





cargo: Coordenador do setor de Ciências e Tecnologia





Convidado para Coordenar toda a área de informática e áreas da tecnologia.





2013 – 2016 Empresas Roneely Feitosa Advocacia





cargo: Gerente Administrativo





Responsável por toda manutenção da engrenagem que garante o andamento correto das funções de apoio administrativo supervisionando o setor de compras dando assessoria a presidência da empresa, elaborando relatórios gerenciais e conduzindo reuniões de recursos materiais e financeiros da área, providenciando meios para que as atividades sejam desenvolvidas em conformidade com as normas e procedimentos técnicos comandou setores como contas a pagar e receber, financeiro, departamento de pessoal, tesouraria e jurídico se responsabilizando por todas as áreas que envolvem a administração da empresa sempre mantendo a capacidade de liderança, espírito empreendedor e objetividade.





cargo: Gerente Financeiro





Responsável pela gestão de tributos, auditoria, controle das contas a pagar, controle das aplicações financeiras, controle dos saldos bancários, administração do fluxo de caixa e análise das demonstrações financeiras. Gerindo, planejando e organizando as atividades de controladoria da empresa, observando princípios legais, políticas e diretrizes adotadas, para definir formas de controle orçamentário, contábil e financeiro.Realizou a captação de recursos visando decidir a relação entre dívida e capital próprio mantendo um bom equilíbrio entre capital e dívida, alocou recursos da melhor maneira possível, considerando o tamanho da empresa e a sua capacidade de crescimento, status dos ativos se eles são de longo prazo ou de curto, realizou o planejamento de lucro, supriu a diretoria com informações gerenciais, subsidiando-a em análises estratégicas e tomadas de decisões, forneceu demonstrações financeiras precisas, permitindo à diretoria usar os relatórios para administrar a empresa de modo eficiente, orientou sobre assuntos contábeis locais, levantamento de questões comerciais, garantiu que as demonstrações financeiras cumpram as leis contábeis brasileiras, gerenciou as informações de planejamento através de dados do faturamento, fluxo de caixa, custos, despesas, para a elaboração de relatórios, equilibrou o caixa da empresa fazendo com que ela obtivesse Lucro e conseguisse lucrar em meio a Crise econômica sempre mantendo uma visão holística da empresa para que possa enxergar todos os setores, a interatividade entre os mesmos, e criar controles internos eficientes, eficazes e efetivos para se antecipar aos futuros problemas.





cargo: Gerente de Recursos Humanos (RH)





Responsável pelo recrutamento, seleção e treinamento de profissionais atraindo profissionais de talento para a empresa, gerenciou e elaborou a manutenção de planos de cargos e salários acompanhando os programas de treinamento, administração salarial, folha de pagamento, benefícios registros , controle de serviços prestados por terceiros, administrou a rotina dos empregados, desenvolveu atividades em equipe, ofereceu treinamento e foi professor desses treinamentos e definiu políticas e procedimentos de recursos humanos, desenvolveu e implementou as políticas de recursos humanos em toda a unidade da empresa, planejou e gerenciou programas de treinamento e desenvolvimento dos profissionais na avaliação de performance , preparando orçamento da área, e revendo estrutura de remuneração, manteve programas de benefícios, estudando e avaliando novas práticas de acordo com tendências e custos, gerenciando processos de seleção, testes, entrevistas e integração de novos colaboradores.









QUALIFICAÇÕES





Curso: IPD, Digitação, Windows, Word, Exel, Power Point, Pagemaker, Corel draw, Frontpage, Introdução a Internet, Manutenção de micro, Técnicas de Montagem e Configuração de Microcomputadores - Qualifica.





Curso: Departamento Pessoal, Secretariado e Telemarketing – Executivo.





Curso: Inglês e Espanhol – Fisk e CCAA.





Curso: Direito Empresarial e Direito do Consumidor – Damasio.





Curso: Economia, Contabilidade e controladoria e Gerente comercial – Uninter.