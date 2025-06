VÍDEO: BALA E SANGUE NO BAIRRO DOM EXPEDITO, EM SOBRAL

Na tarde desta sexta-feira, dia 13, um episódio de violência foi registrado no bairro do Expedito, em Sobral. Uma tentativa de homicídio aconteceu foi registrada, deixando a comunidade preocupada.





A vítima foi identificada como Aelso Márcio Costa Procópio, de aproximadamente 33 anos. Segundo informações da Polícia, Aelso foi atingido por disparos de arma de fogo e foi rapidamente socorrido por uma equipe do SAMU. Ele foi levado ao Hospital Santa Casa de Sobral, onde recebe atendimento médico. Ainda não foram divulgadas informações sobre o seu estado de saúde.





Após o ocorrido, equipes da Polícia Militar realizaram buscas na área na tentativa de localizar o autor do crime, mas até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil já iniciou as investigações para entender as circunstâncias e a motivação do atentado.





A Polícia Civil continua trabalhando para esclarecer o caso e garantir a segurança da comunidade.





Com informações de Fnews