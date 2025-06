1ª Turma do STF forma maioria para condenar mãe de 7 filhos pelo 8/1

A 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria, na quinta-feira 12, para condenar Gisele de Morais, de 38 anos, por causa do 8 de janeiro.





O relator do processo, Alexandre de Moraes, Flávio Dino e Cristiano Zanin já votaram para definir o destino de Gisele.





A pena, contudo, ainda não foi definida. Isso porque apenas Moraes e Dino entenderam que a mulher tem de ficar atrás das grades por 14 anos. Cristiano Zanin fixou 11 anos para a mulher.





Faltam ainda votar Cármen Lúcia e Luiz Fux.





Quem é a mãe do 8 de janeiro?





Gisele é mãe de sete filhos, sendo quatro deles menores.





Além disso, conforme a defesa, a mulher tem enfisema pulmonar. A enfermidade é caracterizada pela destruição progressiva dos alvéolos, pequenas estruturas nos pulmões responsáveis pelas trocas gasosas. O laudo médico consta nos autos.





De acordo com a defesa, Gisele não frequentava os acampamentos montados nas cercanias do Quartel-General (QG) de Brasília por motivação política.





Os advogados informaram que a mulher esteve no QG para trabalhar em uma barraca que comercializava equipamentos de proteção. Ela recebia R$ 200 por dia. Gisele é cantora, mas, em virtude da escassez de convites para se apresentar em bares e restaurantes, aceitou ganhar dinheiro como vendedora. No 8 de janeiro, desceu até a Praça dos Três Poderes, depois de avisada que seria um ato pacífico. Ao chegar ao local e se deparar com as cenas de vandalismo, voltou para casa. Por isso, nunca foi presa. A única prova contra Gisele é um vídeo que ela gravou da multidão que se dirigia à Esplanada.





