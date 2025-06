Israel fecha embaixada no Brasil após ataque ao Irã

O mesmo foi feito em outros países; não há prazo para reabertura.

A Embaixada de Israel em Brasília (DF) foi fechada na manhã desta sexta-feira (13), após o país realizar um ataque aéreo contra o Irã. A medida de segurança foi adotada também em outras representações diplomáticas israelenses ao redor do mundo. Não há previsão de reabertura.





O governo israelense divulgou orientações para seus cidadãos e judeus que vivem no exterior. Entre elas, evitar o uso de símbolos judaicos e israelenses em público, não divulgar informações sobre localização em redes sociais, não participar de eventos ligados a Israel ou ao judaísmo, além de manter atenção em locais públicos.





O ataque de Israel ocorreu durante a madrugada e teve como alvo instalações militares e nucleares do Irã. A ação foi considerada um ataque preventivo. O governo iraniano relatou explosões em Teerã e ainda não confirmou o número de vítimas.





A ofensiva aumentou os temores de um conflito em larga escala no Oriente Médio. Em resposta, países como o Brasil condenaram a ação israelense e pediram o fim imediato das hostilidades. As informações são do G1.