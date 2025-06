Reprovação do governo Lula segue nas alturas: 55%

Pesquisa Ipsos-Ipec, divulgada nesta quinta-feira (12), aponta uma alta reprovação do governo Lula (PT), com 55% da população desaprovando a gestão do petista.





Ainda conforme o levantamento, 39% aprovam o governo Lula. Não souberam ou não responderam: 4% dos entrevistados.





Veja os números em comparação à última pesquisa:





Aprova: 39% (eram 40% em março);

Desaprova: 55% (eram 55%);

Não sabe/não respondeu: 6% (eram 4%).





O levantamento mostrou ainda que a avaliação negativa sobre a gestão petista supera a positiva.









Veja os números:

Ruim ou péssimo: 43% (eram 41% em março);

Regular: 29% (eram 30%);

Ótimo ou bom: 25% (eram 27%);

Não sabe/não respondeu: 2% (era 1%).





O instituto ouviu presencialmente, 2.000 pessoas com 16 anos ou mais, em 132 cidades do Brasil, entre os dias 5 e 9 de junho.





O nível de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.





(Diário do Poder)