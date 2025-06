Suspeito baleado por policial durante assalto morre no HUT

Talysson Diego, de 27 anos, foi atingido em tentativa de roubo na zona Leste.

Talysson Diego Pereira dos Santos, de 27 anos, morreu na noite desta quinta-feira (12) após ser baleado por um policial à paisana durante um assalto a uma floricultura na zona Leste de Teresina. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos no Hospital de Urgência de Teresina (HUT).





O Que Aconteceu





Assalto em floricultura: O crime ocorreu na tarde de quinta-feira (12), em uma floricultura na Avenida Raul Lopes, zona Leste de Teresina. Dois homens armados abordaram um médico, cliente do local, e roubaram uma pulseira e um cordão de ouro. Um policial militar que estava no local reagiu ao assalto. Segundo a Polícia Militar, um dos assaltantes teria atirado primeiro, o que provocou uma troca de tiros.





Suspeito baleado: Talysson Diego foi atingido no tórax e na perna esquerda. O comparsa dele fugiu e ainda não foi identificado pela polícia. Os objetos roubados foram recuperados e devolvidos à vítima do assalto em Teresina.





Atendimento e morte no HUT: O Samu socorreu Talysson, que foi levado ao Hospital de Urgência de Teresina (HUT). Ele chegou a dar entrada no centro cirúrgico, mas morreu horas depois. Não havia registro de antecedentes criminais contra ele. Policiais militares realizam buscas pelo segundo envolvido. O caso será investigado pela Polícia Civil do Piauí.





Fala delegado: “De forma clara, o que se coloca em questão é uma situação de legítima defesa, na qual um agente de segurança, mesmo estando fora de serviço e em outra atividade, interveio para proteger um terceiro que estava sendo vítima de um assalto. Essa vítima teve a vida colocada em risco, sendo uma situação que poderia ter evoluído para um latrocínio. A intervenção do policial foi decisiva ao neutralizar a ameaça ilegítima”, disse o delegado Bruno Ursulino.





Fonte: Pi24h