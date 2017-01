VIOLÊNCIA SEM CONTROLE: Policial Militar é morto em tentativa de assalto em Fortaleza

Agente de segurança deixa esposa e dois filhos.

Um cabo da Polícia Militar, identificado como Arlindo Filho, foi morto nesta sexta-feira (27), no cruzamento da Rua Curitiba com a avenida Perimetral, no bairro Henrique Jorge, em Fortaleza. De acordo com informações, o PM era motorista do Capitão Wagner.