8 COISAS QUE VOCÊ NÃO DEVE FAZER AO SER PARADO PELA POLÍCIA

1 - O comportamento é tudo: primeiro que deve fazer é evitar ficar muito ‘sentimental’ e implorar aos agentes, se realmente violou a lei. Este comportamento não vai adiantar se fomos parados por uma infração nossa.





2 - Não invente desculpas: No caso da polícia lhe barrar sem que tenha sua documentação pessoal, não fale que é a primeira vez que você esquece na sua casa, eles já conhecem todas as desculpas e por isso é melhor nem tentar mentir.





3 - Entregue seus documentos sem se negar: A polícia não usará os seus dados pessoais nem os do seu carro para outros fins que não sejam meramente oficiais, então o melhor a fazer é entregar tudo o que pedirem.





4 - Seja honesto sempre: melhor ser honesto com os agentes e reconhecer o erro cometido se é consciente do mesmo. Isto ajudará a agilizar as formalidades e evitará que aconteça qualquer ‘drama’.





5 - Não seja arrogante: evite ser arrogante ou responder mau, os policiais tratam de fazer o seu trabalho. Nem pense em dizer aquela frase que sempre aparece nos filmes americanos de “Com quem você pensa que está falando? ”. Na verdade, ninguém gosta de ser tratado com desprezo e menos quem está trabalhando.





6 - Se dirigir, não beba: o bafómetro nunca mente. Não vai servir de nada dizer que somente tomou uma “cervejinha” porque quando assoprar, a verdade vai ser descoberta.





7 - Não tente fazer amigos: também não é recomendável que tenha um comportamento muito ‘familiar’ com os agentes. Não tente ficar ‘amigo’ deles, pois normalmente isso é algo que eles levam bem a mau. Vão ser eles mesmos a colocar o registro de tratamento aonde queiram.





8 - Não puxe o saco: não puxe o saco dos agentes com o único motivo de se safar por exemplo, de uma multa que você merece.





Via Polícia Civil do Ceará em Ação