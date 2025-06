Sextou: "Garanhão" esconde a amante debaixo da cama mas esposa descobre tudo; veja vídeo

Nesta sexta-feira (20), um caso inusitado ganhou as redes sociais e está dando o que falar. Uma mulher, que não teve o nome divulgado, flagrou o marido, identificado como Adélio, na cama com outra mulher. A situação, que poderia ter descambado para um conflito maior, tomou um rumo surpreendente e está sendo amplamente comentada no X.





Segundo relatos que circulam online, a esposa, ao entrar no quarto do casal, encontrou o marido com a amante, que, completamente despida, se escondeu debaixo da cama em pânico. A amante, que também não teve a identidade revelada, afirmou não saber que o homem era casado. “Ele me disse que era solteiro e me convidou para tomar uma cerveja. Não fazia ideia que ele tinha esposa!”, teria dito a mulher.





O que chama atenção na história é a reação da esposa. Apesar da revolta com a traição, ela reconheceu que a culpa não era da amante, mas sim do marido. Em um gesto inesperado, a esposa ajudou a mulher a sair debaixo da cama, permitindo que ela se vestisse e deixasse o local. Após isso, ela agrediu o infiel e resolveu terminar o relacionamento.