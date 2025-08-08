Criminosos audaciosos praticam arrastão em Sobral, desafiando a segurança pública; VEJA VÍDEO

Na manhã desta quarta-feira, 08 de agosto de 2025, moradores e comerciantes do bairro Pedrinhas, em Sobral, viveram um episódio de insegurança que chamou a atenção de toda a cidade. Por volta das 11h15, em plena luz do dia e bem no coração do bairro, um grupo de criminosos realizou um arrastão em um estabelecimento comercial localizado em frente ao prédio da Receita Federal.





O roubo ocorreu mesmo com o grande movimento de carros e motos na região, demonstrando a audácia dos assaltantes, que não se intimidaram com a presença de pessoas e a proximidade do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública. Após a ação, os criminosos tomaram rumo ignorado, deixando a sensação de que estão desafiando as forças de segurança na cidade.





As câmeras de segurança do local registraram toda a ação, evidenciando a ousadia dos criminosos e reforçando a preocupação da população com a crescente sensação de impunidade. Muitos moradores comentam que parece que os bandidos não têm mais medo da polícia, o que aumenta o clima de insegurança na cidade.





Autoridades policiais já estão investigando o caso e buscam identificar os responsáveis pelo arrastão. A expectativa é de que as imagens captadas pelas câmeras ajudem nas investigações e na captura dos criminosos.





Mais informações sobre o caso serão divulgadas assim que disponíveis. A população de Sobral permanece atenta e espera que as forças de segurança reforcem as ações para garantir a tranquilidade de todos.