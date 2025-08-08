“Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro”, dispara Carlos Bolsonaro

Vereador do Rio de Janeiro denunciou ofensiva implacável do magistrado contra seu pai.

O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PL) usou suas redes sociais nesta sexta-feira (8) para denunciar a ofensiva empreendida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).





Em tom de desabafo, Carlos disse que Moraes “está decidido a matar Jair Bolsonaro”.





– Ao que parece, está escancarado: Alexandre de Moraes está decidido a matar Jair Bolsonaro – disparou o vereador.





O parlamentar declara que o magistrado, a quem chamou de “guardião” da Constituição, “tornou-se seu coveiro”.





– O “guardião” da Constituição tornou-se seu coveiro. Após a tentativa de assassinato cometida por antigo filiado de partido aliado ao PT (PSOL), Bolsonaro sobreviveu a sete cirurgias de emergência – e, desde então, é vítima de uma perseguição homeopática e calculada para destruí-lo física e psicologicamente, junto com seus aliados e o povo que ousa não se submeter.





Em seguida, Carlos falou sobre as reiteradas violações aos direitos humanos, denúncias que recaem sobre o ministro da Suprema Corte.





– Atentados aos direitos humanos, praticados por quem se autoproclama defensor deles, se repetem dia após dia. Tortura virou método para arrancar delações validadas sem provas; o devido processo legal foi violentado; buscas e apreensões sem fundamento; prisões ilegais; mortes abafadas. Enquanto isso, investigações sobre desvios no INSS, indícios de corrupção generalizada e violações à independência dos Poderes são esquecidos justamente por quem deveria investigar. Tudo para sustentar uma perseguição implacável contra quem não reza a cartilha da “organização”.





Para o fiel escudeiro de Jair Bolsonaro, o sistema vai se estabelecendo com suas artimanhas, repetindo no Brasil o mesmo modelo que levou a Venezuela ao caos econômico e ditatorial.





– O enredo é idêntico ao que destruiu a Venezuela. Não por acaso, os ditadores aliados de Lula – que Alexandre de Moraes proibiu de serem citados na campanha de 2022 – seguem blindados pelo sistema.





Carlos criticou a “velha imprensa” como parte do establishment, mas, apesar do cenário desafiador, concluiu com uma centelha de esperança: “Isso vai acabar”.





– Por que a velha imprensa não questiona as tarifas de 70% impostas por Maduro contra o Brasil? Simples: a prioridade é ideológica e, muitas vezes, sanguinária. O terror que aplicam aqui é calculado. O circo segue na várzea da “democracia” dos inconsequentes. Mas isso vai acabar.





(Pleno News)