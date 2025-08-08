PM PRENDE SEIS INDIVÍDUOS E APREENDE 3 MENORES COM ARMAS, DROGAS E VEÍCULOS ROUBADOS NO DISTRITO DE JORDÃO, EM SOBRAL

Na tarde desta quinta-feira (07), por volta das 17h15min, a Polícia Militar do Ceará, por meio da 1ª Companhia do 4º BPRAIO, equipe VTRA 070, realizou uma grande operação no distrito de Jordão, em Sobral, que resultou na prisão de 6 pessoas e apreensão de 3 menores de idade.





Durante a ação, que teve início após denúncia sobre uma motocicleta roubada, os policiais localizaram o veículo em frente a uma residência. No momento da abordagem, dois indivíduos tentaram fugir com armas em punho, sendo necessário um cerco e verbalização por parte da equipe para conter a ação criminosa.









Após rendição dos suspeitos, foram apreendidos:





🔹 3 armas de fogo (2 revólveres cal. .38 e 1 espingarda cal. 12 artesanal)





🔹 36 munições (calibres .12, 9mm, .38 e .32)





🔹 64g de cocaína





🔹 29g de crack





🔹 2 motocicletas roubadas (Yamaha Crosser e Honda Biz)





🔹 11 celulares





🔹 1 balança de precisão





🔹 R$ 1.166,90 em espécie









Todo o material, bem como os 9 indivíduos capturados, foram apresentados na Delegacia Municipal de Polícia Civil de Sobral para os devidos procedimentos legais.









📞 Ajude a Polícia!





Denuncie! O sigilo e o anonimato são garantidos.





Ligue 181 / Ou entre em contato com o Disk Denúncia RAIO Sobral: (88) 99286-9349





Polícia Militar do Ceará.

Raça de Fortes, Povo de Bravos!