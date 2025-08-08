CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

sexta-feira, 8 de agosto de 2025

104 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 08/08/2025

sexta-feira, agosto 08, 2025


OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Acabador de mármore e granito 01

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direção 01

Alinhador veicular 01

Assistente administrativo 02

Atendente de lanchonete 03

Atendente de lojas 01

Auxiliar administrativo 03

Auxiliar de escritório 02

Auxiliar de limpeza 01

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 10

Costureira de máquina reta 01

Engenheiro de processos 01

Especialista de manutenção (equipamentos industriais) 01

Estoquista 01

Garçom 01

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 01

Motorista de caminhão 01

Operador de caixa 02

Padeiro 01

Peixeiro (comércio varejista) 01

Representante técnico de vendas 01

Servente de obras 04

Soldador 04

Sorveteiro (comércio varejista) 01

Supervisor de crédito 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de enfermagem 05

Técnico de refrigeração (instalação) 02

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico em segurança do trabalho 01

Técnico mecânico 02

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 16

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 06

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 103



PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de expedição 01

Total 01

