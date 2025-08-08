104 VAGAS DE EMPREGO DISPONÍVEIS EM SOBRAL - 08/08/2025

Faça seu agendamento AQUI
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Acabador de mármore e granito 01
Ajustador mecânico 01
Alinhador de direção 01
Alinhador veicular 01
Assistente administrativo 02
Atendente de lanchonete 03
Atendente de lojas 01
Auxiliar administrativo 03
Auxiliar de escritório 02
Auxiliar de limpeza 01
Auxiliar de mecânico de autos 04
Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01
Chefe de serviços de saúde 01
Consultor de vendas 10
Costureira de máquina reta 01
Engenheiro de processos 01
Especialista de manutenção (equipamentos industriais) 01
Estoquista 01
Garçom 01
Mecânico de auto em geral 01
Mecânico de automóveis e caminhões 05
Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01
Mecânico de motocicletas 01
Mecânico eletricista de automóveis 01
Montador de veículos (reparação) 01
Montador instalador de acessórios 01
Motofretista 01
Motorista de caminhão 01
Operador de caixa 02
Padeiro 01
Peixeiro (comércio varejista) 01
Representante técnico de vendas 01
Servente de obras 04
Soldador 04
Sorveteiro (comércio varejista) 01
Supervisor de crédito 01
Supervisor de vendas comercial 02
Técnico de enfermagem 05
Técnico de refrigeração (instalação) 02
Técnico em atendimento e vendas 01
Técnico em segurança do trabalho 01
Técnico mecânico 02
Vendedor de serviços 01
Vendedor interno 16
Vendedor porta a porta 01
Vendedor pracista 06
Vidraceiro colocador de vidros 01
Total 103
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS
Auxiliar de expedição 01
Total 01
