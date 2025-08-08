Senador Cid Gomes vota contra o impeachment de Alexandre de Moraes e gera revolta entre seus eleitores

O senador Cid Gomes surpreendeu seus eleitores ao votar contra o impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A decisão do parlamentar gerou forte repercussão nas redes sociais e entre a população que esperava uma postura diferente do senador, conhecido por suas posições firmes em questões de segurança e justiça.





Segundo informações, já são mais de 41 assinaturas coletadas por parlamentares para pautar o impeachment de Alexandre de Moraes no Congresso Nacional. A iniciativa busca afastar o ministro por supostas irregularidades e por sua atuação no âmbito do STF, que tem sido alvo de críticas por parte de diversos setores políticos e da sociedade.





A postura de Cid Gomes, ao votar contra o impeachment, foi vista por seus apoiadores como uma demonstração de lealdade institucional e respeito às prerrogativas do Judiciário. No entanto, seus eleitores, especialmente aqueles que defendem uma postura mais dura contra Moraes, manifestaram-se nas redes sociais, expressando decepção e insatisfação com a decisão do senador.





A controvérsia reforça o clima de polarização que permeia o cenário político atual, onde temas relacionados ao STF e ao impeachment de ministros têm dividido opiniões e acirrado debates públicos. A expectativa agora é de que o processo de impeachment continue a tramitar no Congresso, com o apoio de uma maioria que já conta com mais de 41 assinaturas, enquanto a posição de Cid Gomes permanece como um dos pontos de destaque nesse cenário de tensão política.





Seguiremos acompanhando os desdobramentos dessa questão e as reações de diferentes setores da sociedade.