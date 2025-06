Piauiense é morta a facadas dentro de casa em São Luís

A piauiense Rosa Maria da Conceição Lima Neta, de 25 anos, foi assassinada a facadas na madrugada desta sexta-feira (20), em São Luís, no Maranhão. O crime, ocorrido dentro da casa da vítima, será investigado como feminicídio. O principal suspeito é o ex-namorado da jovem, Dayvisson dos Santos Fontenele, que está foragido.









O Que Aconteceu





Crime ocorreu na madrugada, dentro da residência da vítima: Rosa Maria foi atacada por volta das 3h, dentro de casa, na Rua 34, Travessa da Vitória, bairro Anjo da Guarda, em São Luís, nas proximidades do Hospital da Mulher. Segundo a Polícia Militar, o ex-companheiro invadiu o local e a matou a facadas.





Suspeito arrombou portas e usou faca da cozinha: Testemunhas afirmam que Dayvisson Fontenele, de 23 anos, arrombou duas portas da casa, foi até a cozinha e pegou uma faca, com a qual desferiu diversos golpes na vítima, atingindo principalmente o abdômen e a perna esquerda. A faca ficou cravada no corpo.





Vítima tinha medida protetiva e histórico de agressões: Rosa Maria já havia denunciado o agressor por violência doméstica na Delegacia Especial da Mulher, o que indica reincidência no comportamento do suspeito. A vítima estava em casa com o atual companheiro no momento do ataque.





Suspeito possui ficha criminal no Piauí: Natural do bairro Sá Viana, em São Luís, o suspeito tem passagens pela polícia por crimes cometidos em Buriti dos Lopes, no Norte do Piauí, o que pode agravar a sua situação penal.





Samu confirmou o óbito e polícia realiza buscas: O Samu foi acionado, mas Rosa Maria já estava sem vida. A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o crime, classificado como feminicídio, e segue com as buscas pelo suspeito, que segue foragido.





Via portal Pi24h