TERROR EM FORQUILHA! TERRA "SEM LEI"! - PAI E FILHO SÃO EXECUTADOS COM RAJADA DE BALAS

Na noite desta quinta-feira (7), a cidade de Forquilha foi palco de um episódio de violência que chocou a comunidade. Dentro de uma residência no bairro Pico da Esperança, pai e filho foram mortos a tiros, por volta das 20h.





Segundo informações iniciais, Francisco Ribeiro Paiva, de 67 anos, natural de Groaíras, estava sentado no alpendre de sua casa quando dois homens encapuzados chegaram e efetuaram vários disparos contra ele. Após o ataque, os suspeitos invadiram o imóvel, acessaram uma outra casa nos fundos do terreno e tiraram a vida de Antônio Jailton, de 39 anos, filho de Francisco.





A Polícia Militar foi acionada imediatamente e equipes do RAIO estão realizando diligências na tentativa de identificar e prender os responsáveis pelo crime. A Polícia Civil também assumiu as investigações para entender as motivações e as circunstâncias que envolveram os homicídios.





Moradores da região relataram sentir medo e insegurança após o ocorrido. Até o momento, não há informações disponíveis sobre a identidade dos suspeitos ou possíveis antecedentes das vítimas. Com Sobral Online.





Violência desenfreada no município de Forquilha está deixando os munícipes apavorados.