sexta-feira, 8 de agosto de 2025

Violência marca a noite em Massapê: homem morre e mulher fica gravemente ferida após tiroteio no Beco do Adalto

sexta-feira, agosto 08, 2025

Na noite desta quinta-feira, 7 de março, a cidade de Massapê foi palco de um episódio de violência que deixou a comunidade em choque. Duas pessoas foram alvejadas a tiros no Beco do Adalto, localizado ao lado da Escola Adalto Pizerra, no bairro da Baixa.

De acordo com informações, o homem atingido pelos disparos morreu no local. A mulher, identificada como Micaele, foi baleada no pescoço e, em estado grave, foi rapidamente socorrida para o hospital municipal de Massapê.

A Polícia Militar esteve no local, resguardando a área até a chegada da Perícia Forense, que realizou os procedimentos necessários e removeu o corpo. A Polícia Civil já está investigando o caso para esclarecer a motivação e a autoria do crime. Ainda não há detalhes definitivos sobre os responsáveis pelo ocorrido.

