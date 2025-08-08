Violência marca a noite em Massapê: homem morre e mulher fica gravemente ferida após tiroteio no Beco do Adalto

Na noite desta quinta-feira, 7 de março, a cidade de Massapê foi palco de um episódio de violência que deixou a comunidade em choque. Duas pessoas foram alvejadas a tiros no Beco do Adalto, localizado ao lado da Escola Adalto Pizerra, no bairro da Baixa.





De acordo com informações, o homem atingido pelos disparos morreu no local. A mulher, identificada como Micaele, foi baleada no pescoço e, em estado grave, foi rapidamente socorrida para o hospital municipal de Massapê.





A Polícia Militar esteve no local, resguardando a área até a chegada da Perícia Forense, que realizou os procedimentos necessários e removeu o corpo. A Polícia Civil já está investigando o caso para esclarecer a motivação e a autoria do crime. Ainda não há detalhes definitivos sobre os responsáveis pelo ocorrido.





Mais informações a qualquer momento!