Jovem é baleado dentro de oficina no centro de Sobral

Na tarde desta quinta-feira (07), um jovem identificado como Wilker Amorim, de aproximadamente 19 anos, foi vítima de um ataque a tiros dentro de uma oficina localizada na rua Pintor Lemos, no centro de Sobral.





De acordo com as informações, por volta das 14h25, quatro indivíduos em duas motocicletas se aproximaram do local e efetuaram diversos disparos contra Wilker. Felizmente, a vítima foi socorrida com vida e levada para a Santa Casa de Misericórdia, onde recebeu os primeiros atendimentos médicos. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.





Após o ocorrido, a Polícia Militar realizou buscas na região na tentativa de localizar os suspeitos. Além disso, a Polícia Civil iniciou diligências e investigações para identificar os autores do ataque e apurar a motivação do crime.





As autoridades continuam trabalhando para esclarecer o caso e garantir a segurança na área. Mais detalhes devem ser divulgados assim que disponíveis. Com Fnews