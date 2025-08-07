Estadão demite o fotógrafo que flagrou gesto obsceno de Moraes

Jornal nega que desligamento tenha a ver com a foto em questão.

O jornal O Estado de S. Paulo demitiu o fotógrafo Alex Silva, de 63 anos, responsável por tirar a foto que mostra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), mostrando o dedo do meio a torcedores de futebol na NeoQuímica Arena, no último dia 30 de julho. Especialista em coberturas esportivas, o profissional trabalhava para o periódico há 23 anos.





Em nota, o periódico negou que o fim do vínculo com Alex Silva tenha a ver com a foto em questão, argumentando que o desligamento “já estava planejado com antecedência e faz parte de uma redução de quadros da editoria de Fotografia, seguindo critérios exclusivamente administrativos”.





Em entrevista ao portal Metrópoles, Alex disse que o veículo de imprensa não apresentou “justificativas concretas” para a demissão. Também relatou ter reclamado internamente por considerar que o jornal não deu o devido destaque à foto.





– Fico indignado porque o jornal não apresentou uma justificativa concreta para a demissão, sobre o desempenho do meu trabalho. Simplesmente disseram que o RH pediu para me demitir porque a empresa está passando por mudanças. Acho que o jornal escondeu a foto. Eu reclamei isso com eles. Deram pouco espaço na home e não deram na capa – assinalou.





O Estadão, por outro lado, apontou que a foto foi “publicada como principal destaque na home do jornal ainda na noite da quarta-feira, dia do jogo” e “permaneceu na home durante toda o dia seguinte e também foi publicada em espaço importante na edição impressa”.





– O jornal ainda pautou uma reportagem para informar ao público o contexto em que a imagem tinha sido obtida. Colunistas do jornal repercutiram a fotografia do ministro em textos e vídeos. Por meio do Estadão Conteúdo, a imagem foi vendida para inúmeros veículos, inclusive para o Metrópoles – argumentou.





O periódico declarou ainda que o jornal “jamais abrirá mão de seu compromisso histórico com a liberdade de expressão e os mais altos padrões de independência editorial”.





O gesto obsceno aconteceu durante o clássico entre Corinthians e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Moraes chegou ao estádio acompanhado da esposa e foi visto em um dos camarotes. Ao ser interpelado por pessoas no local, respondeu com um “vai Corinthians” e acenou sorrindo. Já dentro do estádio, o ministro respondeu aos críticos mostrando o dedo médio, gerando grande repercussão nas redes sociais.





A presença no estádio ocorreu horas após Moraes ter sido alvo da Lei Magnitsky, uma sanção imposta pelo governo dos Estados Unidos. A medida bloqueia possíveis bens do ministro em território norte-americano, uso de métodos de pagamento com bandeira norte-americana e proíbe sua entrada no país.





(Pleno News)