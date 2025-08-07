Embaixada dos EUA alerta aliados de Moraes: “Estão avisados”

Representação diplomática traduziu postagem feito por funcionário do alto escalão americano.

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil publicou, nesta quinta-feira (7), uma mensagem com críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e com um aviso aos “aliados” do magistrado no Judiciário. O texto, que é similar a um post anterior do subsecretário de Diplomacia Pública dos Estados Unidos, Darren Beattie, alerta para as sanções já aplicadas a Moraes.





– O ministro Moraes é o principal arquiteto da censura e perseguição contra Bolsonaro e seus apoiadores. Suas flagrantes violações de direitos humanos resultaram em sanções pela Lei Magnitsky, determinadas pelo presidente Trump. Os aliados de Moraes no Judiciário e em outras esferas estão avisados para não apoiar nem facilitar a conduta de Moraes. Estamos monitorando a situação de perto – diz o texto.





Beattie havia feito um alerta aos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por meio de seu perfil no X, nesta quarta-feira (6). Compartilhando uma publicação do Departamento de Estado dos EUA que condenava a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ele pediu para que outros magistrados não apoiem Alexandre de Moraes.





– Os aliados de Moraes na Suprema Corte e em outros lugares são fortemente aconselhados a não auxiliar ou encorajar o comportamento sancionado de Moraes – escreveu o funcionário de alto escalão dos EUA.



