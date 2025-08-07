Casal é vítima de ataque a tiros no distrito do Jordão, em Sobral

Nas primeiras horas da madrugada desta quinta-feira (07), um episódio trágico abalou a comunidade do Sítio São Francisco, localizado no distrito do Jordão, em Sobral. Um casal foi alvo de um ataque a tiros por parte de quatro indivíduos armados que invadiram a residência.





De acordo com informações preliminares, os criminosos efetuaram diversos disparos contra Tiago Venceslau Alves, de 36 anos, que veio a óbito no local. Sua companheira foi atingida por tiros e, devido à gravidade dos ferimentos, foi socorrida em estado grave para o hospital Santa Casa. Por questões de segurança, a identidade da mulher não foi divulgada.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (PEFOCE) esteve no local para realizar os procedimentos de investigação e remoção do corpo de Tiago Alves para o núcleo da instituição em Sobral. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar os suspeitos e apurar a motivação do crime.





A vítima tinha passagens pela polícia.

Sobral registra 58 homicídios dolosos no corrente ano!





Este episódio reforça a preocupação com a segurança na região e mobiliza as autoridades locais a intensificar as ações de combate à violência. Mais informações serão divulgadas assim que disponíveis.





