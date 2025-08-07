CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

ACORDO FECHADO: Câmara pautará anistia e fim do foro privilegiado na próxima semana (vídeo)

quinta-feira, agosto 07, 2025

Em declaração feita na noite desta quarta-feira (6), o líder da oposição na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), anunciou um acordo com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), para viabilizar a votação de dois temas sensíveis na próxima semana: o projeto de anistia e a proposta que acaba com o foro privilegiado. Segundo o parlamentar, o entendimento foi fechado após negociações intensas entre os blocos, e marca um avanço significativo na pauta de interesse da oposição. Um vídeo com a fala de Sóstenes já circula nas redes.

(César Wagner)

