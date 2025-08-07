CENTRO UNIVERSITÁRIO INTA - UNINTA

quinta-feira, 7 de agosto de 2025

Mais de 100 vagas de emprego estão disponíveis em Sobral

quinta-feira, agosto 07, 2025




OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Acabador de mármore e granito 01

Ajustador mecânico 01

Alinhador de direção 01

Alinhador veicular 01

Assistente administrativo 01

Atendente de lanchonete 03

Auxiliar de escritório 01

Auxiliar de limpeza 02

Auxiliar de mecânico de autos 04

Auxiliar técnico na mecânica de máquinas 01

Chefe de serviços de saúde 01

Consultor de vendas 10

Costureira de máquina reta 01

Empregado doméstico arrumador 01

Engenheiro de processos 01

Especialista de manutenção (equipamentos industriais) 01

Estoquista 01

Forneiro de padaria 01

Garçom 02

Mecânico de auto em geral 01

Mecânico de automóveis e caminhões 05

Mecânico de manutenção e instalação elétrica 01

Mecânico de motocicletas 01

Mecânico de motor a diesel 03

Mecânico eletricista de automóveis 01

Montador de veículos (reparação) 01

Montador instalador de acessórios 01

Motofretista 02

Motorista de caminhão 02

Operador de caixa 02

Padeiro 01

Peixeiro (comércio varejista) 01

Representante técnico de vendas 01

Servente de obras 04

Soldador 04

Sorveteiro (comércio varejista) 01

Supervisor de crédito 01

Supervisor de vendas comercial 02

Técnico de enfermagem 05

Técnico de refrigeração (instalação) 01

Técnico em atendimento e vendas 01

Técnico em segurança do trabalho 01

Técnico mecânico 02

Tratorista operador de roçadeira 01

Vendedor de serviços 01

Vendedor interno 09

Vendedor porta a porta 01

Vendedor pracista 06

Vidraceiro colocador de vidros 01

Total 99

 

PESSOA COM DEFICIÊNCIA

OCUPAÇÕES QTDE.VAGAS

Auxiliar de linha de produção 01

Operador de vendas (lojas) 01

Total 02

