Adolescente é expulsa de escola por usar "muita maquiagem" nas sobrancelhas

A mãe da adolescente de 16 anos Jazzmin está acusando a escola Outwood Academy Portland, no Reino Unido, de ter expulso a filha por usar muita maquiagem. Segundo Rachel Barr, embora não tenha visto a filha antes dela ir para a escola, ela acredita que a menina não havia exagerado no ritual de beleza.





Jazzmin, que não costuma usar muitos cosméticos, usou base e lápis de sobrancelha no dia em que foi expulsa pela instituição. "Quando ela entrou no carro eu disse: 'É isso?'. Eu estava esperando que ela estivesse com uma composição completa, mas eu mal podia dizer que ela estava usando algo, a menos que olhasse de perto. Jazzmin tem presença regular e raramente fica na detenção. Ela não é uma encrenqueira", contou Rachel ao site "Metro.uk".





Um porta-voz da escolha declarou que a aluna foi contra as normas da escola. "A academia diz claramente na sua política de comprotamento 'maquiagens perceptíveis não são permitidas e qualquer maquiagem deve ser discreta", afirmou.





Fonte: RedeTV.uol