Ex-candidata a vereadora do PSDB é flagrada saqueando loja no Espírito Santo

Imagens mostram a ex-candidata a vereadora Marcela Ranocchia, que é filiada ao partido tucano, saindo de uma loja que foi invadida pelos bandidos.



Em meio à onda de violência e de crimes registrados no Espírito Santo desde a última sexta-feira (3), quando se deu o início da greve da Polícia Militar em todo estado, imagens de uma pessoa em específico cometendo um saque deu o que falar nas redes sociais.





As fotos mostram a ex-candidata a vereadora Marcela Ranocchia, que é filiada ao PSDB, saindo de uma loja que foi invadida pelos bandidos, em Cachoeiro de Itapemirim, o quinto município mais populoso do Espírito Santo .





Nas imagens, Marcela aparece com duas sacolas cheias de produtos nas mãos, enquanto sai da loja. A reportagem do iG tentou entrar em contato com a ex-candidata, mas não obteve sucesso.





Por meio de nota divulgada à imprensa, o presidente do PSDB de Cachoeiro de Itapemirim, Cícero José de Souza Moura, lamentou o ocorrido e anunciou que irá instaurar processo disciplinar no Conselho de Ética e Disciplina.





"O PSDB Cachoeiro vem a público dizer que tomou conhecimento, através das redes sociais, de que uma candidata ao pleito de vereadora no ano de 2016 pelo partido participou dos saques ocorridos em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 06 de fevereiro de 2017", escreveu.





"As medidas cabíveis para a verificação e punição pelo partido já estão sendo adotadas, inclusive com a instauração de processo disciplinar no Conselho de Ética e Disciplina", diz a nota.





O PSDB garante ainda que, se comprovado o crime, Marcela será expulsa do partido.

Caos no Espírito Santo





Com a falta de policiamento nas ruas, as voltas às aulas foram suspensas na maioria das escolas públicas e particulares capixabas e a recomendação é que a população procure não sair de casa. Em Vitória, o atendimento médico também esteve paralisado por conta da violência.





Nesta segunda-feira (6), o presidente da República Michel Temer (PMDB) autorizou o envio de 200 oficiais das Forças Armadas e das Força Nacional para realizar o serviço de segurança que não está ativo no estado. No entanto, nas cidades do interior, onde os oficiais não chegaram, a violência continua a solta.





Nas redes sociais, o termo "Espírito Santo" e as hashtags #ESpedesocorro e #PrayForES amanheceram no topo dos Trending Topics (TTs) na última segunda, sendo os assuntos mais comentados no Twitter. Nesta terça, a hashtag #espiritosantocaos está no topo da lista.





Fonte: último segundo