Mãe tira foto em que aparece suposto espírito de filho morto

Segundo a mulher, a imagem não sofreu qualquer tipo de edição. Ela acredita que o garoto está protegendo a irmã gêmea.

Deb Larcombe, 52 anos, de Queensland, Austrália, teve que lidar com a morte prematura de um dos gêmeos que nasceu com uma condição rara. Apesar da dor da perda, ela deu a volta por cima e logo teve mais dois filhos. Recentemente, Deb decidiu tirar uma foto de todas as crianças reunidas e teve uma surpresa.

“Estávamos na casa dos meus pais e pedi para tirarem algumas fotos. Após ver a imagem, percebi uma luz brilhante próxima a Taylah. As pessoas começaram a dizer que aquilo era o irmão gêmeo dela querendo aparecer. Todas as fotos daquele dia aparecem com uma luz próximo a minha filha. Só pode ser ele”, contou a mãe ao The Sun .





A responsável por tirar a foto disse que as imagens não foram editadas em nenhum programa de computador. “Isso significa muito para mim. É importante saber que ele continua próximo da irmã Taylah de alguma maneira. Infelizmente, só pude segurá-lo por pouco tempo antes de morrer”, desabafa a mãe.





Via metrópoles