Motorista de ônibus prende ladrão e dirige até a delegacia; assista

Assalto aconteceu na Colômbia, mas registro da ação do profissional está fazendo sucesso no mundo inteiro: vídeo já tem mais de 130 000 visualizações.

Se você fosse um motorista de ônibus rendido por um ladrão, o que você faria? Um condutor da cidade de Bogotá, na Colômbia, tomou uma medida drástica que está repercutindo na internet: o profissional conseguiu prender o ladrão na porta traseira do veículo e o levou, arrastado, à delegacia.





A cena inusitada aconteceu nesta semana, no bairro de Villa Hermosa de Ciudade Bolívar. De acordo com o vídeo que circula na internet, várias pessoas se aproximam do ônibus para ajudar o delinquente, mas são avisados pelos passageiros que o rapaz cometeu um furto dentro do veículo. De acordo com o jornal El Espectador, o ladrão foi liberado após ser preso pela polícia pois a mulher que sofreu o delito não prestou queixas.

O vídeo chamou a atenção dos internautas e, em apenas três dias, já acumula mais de 135 000 visualizações. “Que quebrem as pernas dele!“, comentou um jovem no YouTube.





Fonte: Vejasp.abriil