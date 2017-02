SEM CONTROLE: Em janeiro no Ceará, um cidadão foi assassinado por assaltantes a cada intervalo de 48 horas

Crimes de latrocínios deixam população temerosa. Polícia promete uma reação aos delinquentes.





Policial militar, taxista, radialista, comerciante, vigilante, aposentado, dona de casa, estudante. Esses foram alguns dos 15 cidadãos cearenses mortos em assaltos durante o mês de janeiro de 2017. O ano começou violento, com uma média de um crime de latrocínio (roubo seguido de morte) a cada dois dias, ou no intervalo de 48 horas.





Nos 31 dias de janeiro foram registrados cinco latrocínios na Capital, além de casos nos seguintes Municípios: Horizonte (2 casos), Maracanaú, Caucaia, Ocara, Potengi, Santana do Acaraú, Varjota, Barreira e Icó.

Cidadãos são baleados e mortos nas ruas da Capital ao reagirem contra bandidos





Entre as 15 vítimas figurou a dona de casa Ana Cleide de Albuquerque, 42 anos, que foi atacada e morta, a facadas, dentro de sua residência, na cidade de Varjota, na Zona Norte do Estado (a 297Km de Fortaleza), no dia 3 de janeiro. Dona de um pequeno ponto comercial, ela foi surpreendida por um bandido e acabou assassinada. O criminoso roubou o pouco dinheiro que a mulher havia apurado nas suas vendas.





Assim também aconteceu com o taxista Paulo Roberto Bastos Pontes, 45, que foi morto a tiros durante um assalto no bairro Parque Leblon, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na tarde do dia 17 de janeiro.





Outra vítima de latrocínio foi aposentado Walter Inácio da Silva, de 94 anos de idade, cujo corpo foi encontrado enterrado numa cova rasa na lolidade de Coqueiro, em Horizonte, também na RMF, no dia 26. A Polícia prendeu uma mulher, que confessou ter participado do assassinato do ancião. O objetivo foi roubar o dinheiro da aposentadoria da vítima.





Em Ocara (a 101Km de Fortaleza), o comerciante Luís Vando da Silva, 30 anos, foi morto por assaltantes logo na madrugada do primeiro dia do ano.





O radialista Djacy Oliveira, que apresentava um programa na FM Universitária, em Fortaleza, também entrou para a lista dos mortos em latrocínios. Na tarde do dia 12, ele foi baleado durante assalto em um restaurante na Rua Padre Mororó, no Centro de Fortaleza, e morreu dois dias depois no IJF-Centro.





Já na tarde da última quinta-feira (26), o segurança particular José Augusto Vieira Júnior, 38 anos, reagiu ao ataque de assaltantes no Conjunto José Walter, foi atingido por vários tiros e acabou morrendo no hospital Gonzaguinha, no mesmo bairro.





No dia seguinte, a vítima fopi um policial militar. Tratava-se do cabo PM Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho. Ao reagir contra bandidos que assaltavam uma padaria, ele foi baleado e morto. O caso ocorreu na Rua Curitiba, no bairro Henrique Jorge.





Reação





Em recente entrevista após a morte de um policial militar, o novo secretário da Segurança Pública do Estado do Ceará, delegado federal André Costa, foi enfático ao informar que chegou a hora da reação. "Não vamos daum passo sequer para trás no combate ao crime. O bandido vai decidir, se quer a Justiça ou o cemitério", avisou.





Veja a relação das vítimas de latrocínios no Ceará, em janeiro.





1 – (Dia 1/1) Luiz Vando da Silva, 30 anos, comerciante (Ocara)





2 – (Dia 3/1) – Ana Cleide de Albuquerque, 42 anos, comerciante (Varjota)





3 – (Dia 3/1) – José Andrey Araújo da Silva, 24 anos, estudante (Conj. Timbó/Maracanaú)





4 – (Dia 12/1) – Djacy Oliveira, 42 anos, radialista (Centro/Fortaleza)





5 – (Dia 13/1) – José Alexandre Rodrigues, aposentado, 70 anos (Potengi)





6 – (Dia 17/1) – Paulo Roberto Bastos Pontes, 45 anos, taxista (Parque Leblon/Caucaia)





7 – (Dia 18/1) – Miguel Arcanjo de Farias, 64 anos, comerciante (Santana do Acaraú)





8 – (Dia 23/1) – Antônio Henrique da Silva Sousa, 21 anos, comerciário (Barreira)





9 – (Dia 24/1) – Lucivanho Pereira da Silva, 28 anos, agricultor (Loc. Alto da Várzea/Icó)





10 – (Dia 24/1) – Vítima não identificada/masculino (Horizonte)





11 – (Dia 24/1) – Deividson Alves Medeiros, 33 anos, comerciante (Mondubim/Fortaleza)





12 – (Dia 26/1) – José Augusto Vieira Júnior, 38 anos, segurança (José Walter/Fortaleza)





13 – (Dia 26/1) – Vítima não identificada/masculino (São Gerardo/Fortaleza)





14 – (Dia 26/1) – Walter Inácio da Silva, 94 anos, aposentado (Loc. Coqueiro/Horizonte)





15 – (Dia 27/1) – Francisco Arlindo da Silva Vieira Filho, 35 anos, PM (Henrique Jorge/Fortaleza).