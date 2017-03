4 homens são presos suspeitos de participar do assassinato de travesti em Fortaleza

Três dos suspeitos, maiores de idade, foram encaminhados ao 32º DP. O menor foi levado à DCA.

Os suspeitos foram presos durante uma mega operação da Polícia Civil, realizada na noite desta segunda-feira (6), no bairro Bom Jardim. Três homens foram detidos e encaminhados a delegacia do bairro. Além deles, um menor foi apreendido e levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

Os quatro são suspeitos de envolvimento no assassinato da travesti Dandara dos Santos, ocorrido no dia 15 de fevereiro último. A vítima foi espancada até a morte e toda ação foi filmada e divulgada nas redes sociais.





A ordem de prisão, expedida nesta segunda-feira, foi anunciada pelo governador Camilo Santana.





Participaram da ação, equipes das Polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, além de uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (CIOPAER).





Os detalhes da operação, que resultou na captura dos quatro envolvidos, serão divulgados na tarde desta terça-feira, em coletiva de imprensa, na sede da Secretaria de Segurança Pública e Direito Social (SSPDS).





O crime





Dandara foi morta no dia 15 de fevereiro, em uma rua do bairro Bom Jardim. No chão, a travesti agredida com chutes na cabeça e no corpo. Os agressores utilizaram chinelos e pedaços de madeira para continuar com o espancamento.





Ela é xingada e obrigada a entrar em um carrinho de mão, mas devido às agressões, não consegue ficar em pé.





Confira o vídeo (Cenas Fortes)

Fonte: Cnews