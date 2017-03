A TERRA VOLTA A TREMER EM SANTANA DO ACARAÚ!

A terra voltou a tremer no município de Santana do Acaraú, os abalos foram sentidos por moradores em diversas localidades do município, incluindo a sede. Segundo declaração de moradores a terra tremeu por volta das 5h30min da manhã de hoje (5) na sede.





Moradores da comunidade de Paus Brancos, também informaram que a terra tremeu duas vezes as 5h48min e as 8h45min. Já na Lagoa do Serrote o tremor ocorreu às 8h58min.





Outros tremores – O Município já foi afetado em diversas ocasiões por tremores de terra entre 2008 e 2011. Em agosto de 2009 o Distrito do Sapó foi afetado por 9 tremores de terra seguidos, Segundo a Defesa Civil, o tremor foi da ordem de 2.7 graus na escala Richter





O Sismo, também chamado de abalo sísmico, tremor de terra, terremoto ou terramoto, é o resultado de uma súbita liberação de energia na crosta do planeta Terra, geralmente por conta do choque entre placas tectônicas, o que cria ondas sísmicas. A sismicidade ou atividade sísmica de uma área refere-se à frequência, tipo e tamanho dos terremotos registrados ao longo de um período de tempo na região.





Por conta da frequência dos abalos no município de Santana do Acaraú, a UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte) instalou um sismógrafo na localidade do Chora para medir as intensidades dos abalos no município. Ainda temos a intensidade dos tremores de hoje (5).





Desde 2008, o Laboratório Sismológico da UFRN registrou mais 3.000 tremores na região. O mais forte deles foi também em Sobral, em 2009, e chegou a 4.3 graus. Esse tremor causou rachaduras em estruturas de concreto e derrubou móveis em residências e comércios. O tremor atingiu uma área de 200 quilômetros de raio e chegou a afetar cidades do litoral cearense, como Fortaleza.





Segundo Eduardo Menezes, os tremores são comuns na região devido a fossas subterrâneas que estão constantemente em atividade sismológica. As fossas são ligadas ao encontro das placas tectônicas no Oceano Atlântico, que ligam América do Sul ao continente africano. Os tremores também podem estar relacionados à atividade sismológica das placas tectônicas.