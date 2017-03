Aprovados em concursos municipais tomarão posse nesta sexta-feira (24/03)

A Prefeitura de Sobral vai nomear, nesta sexta-feira (24/03), no Centro de Convenções, cerca de 185 candidatos aprovados em concursos públicos para os cargos de agentes de saúde, endemias e administrativo, realizados em 2016.





As convocações dos aprovados foram publicadas no Diário Oficial do Município (DOM), nºs 840 e 847, respectivamente. Os aprovados irão atuar na rede municipal de saúde e na área administrativa da gestão do município.





De acordo com o secretário interino da Ouvidoria, Controladoria e Gestão, Inácio Ribeiro, as nomeações reforçarão o quadro funcional da gestão municipal e reafirmam o compromisso do prefeito Ivo Gomes com a valorização dos servidores municipais. “A geração de emprego e renda no município é uma preocupação constante do prefeito. Aliado a esta preocupação, há também a garantia de que os servidores terão seus vencimentos creditados, a partir de abril, sempre no primeiro dia útil, medida esta, instituída pelo prefeito e que permitirá que os funcionários da administração pública se programem melhor com os seus compromissos,” afirmou.





Após as nomeações, os novos servidores já serão lotados em seus respectivos órgãos e darão início às atividades a partir da próxima segunda-feira (27/03).