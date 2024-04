Bomba: primeira 7raição de Gracyanne Barbosa foi com empresário de Belo

Na última quinta-feira (18), a notícia do fim do casamento de 12 anos de Gracyanne Barbosa e Belo pegou muitos de surpresa, principalmente ao descobrirem um dos motivos da separação, uma nova traição da musa fitness. Para aqueles que não se lembram, essa não é a primeira vez que a influenciadora foi infiel durante o relacionamento com o pagodeiro.





Em 2012, o casal se separou após Belo descobrir que Gracyanne o traiu com ninguém mais, ninguém menos do que seu próprio empresário, Anderson Cavalcanti, mais conhecido como Bambam. Na época, falou-se muito no Rio de Janeiro que o cantor teria pegado os dois na cama, mas segundo fonte do portal LeoDias, isso nunca aconteceu.





Digamos que a primeira traição foi quase um chumbo trocado. Belo começou a trocar olhares com a então namorada de seu ex-empresário, o Bambam. Isso aconteceu de forma escancarada durante um show, gerando um climão generalizado e percebido até mesmo pela própria Gracyanne, que estava no evento. Mas não parou por aí, Belo flertou diretamente com a moça em outra ocasião e deixou o ex-empresário transtornado. Tempos depois, o namoro de Bambam chegou ao fim e então, seus olhos se voltaram para Gracyanne, que estava recém-casada com Belo. Os dois se aproximaram e passaram a se encontrar na academia, onde treinavam juntos.





A musa fitness, que já estava de olho em Bambam também, se rendeu às investidas do empresário de Belo e passou a viver uma paixão avassaladora. Os dois tinham uma conexão que só podia vir de outras vidas e mantinham uma vida sexual extraconjugal extremamente ativa, com sexo todos os dias.





Apesar da paixão avassaladora entre os dois, eles nunca chegaram a se assumir. De acordo com fontes do portal, Bambam nunca deu este passo por na época não ter uma vida financeira plenamente estabelecida, mesmo sendo empresário de Belo. Hoje, no entanto, a realidade mudou de figura. Ele é dono de jatinhos, de uma das maiores casas noturnas do Brasil, a Vitrini SP e Rio e de uma concessionária de automóveis importados.





Portal Leo Dias