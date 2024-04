POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL REALIZA MAIS UMA PRISÃO

Na manhã do dia 25.04.2024, o Núcleo de Homicídios e Proteção à Pessoa (NHPP) da Delegacia Regional Sobral, deu cumprimento a um Mandado de Prisão Temporária expedido em desfavor de um homem investigado por participar de uma tentativa de homicídio ocorrido no dia 03.02.2024 no bairro Padre Palhano, cidade de Sobral-CE.





Além disso, também foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão de objetos relacionados ao crime, oportunidade em que foi apreendido o celular do investigado e a moto utilizada no dia do crime.









Relembre o caso.





No dia 03.02.2024, indivíduos em um veículo CHEVROLET SPIN executaram múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas que estavam no bairro Padre Palhano em Sobral. Uma pessoa que estava no local foi atingida e socorrida para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. A vítima recebeu o atendimento médico e foi liberada.





Após intensa investigação, foi formulada uma representação ao Poder Judiciário que expediu os mandados de prisão e de busca e apreensão.





Importante destacar ainda a participação da população por meio de denúncias anônimas ao WhatsApp da Delegacia Regional de Sobral pelo número (88) 3677-4711 ou pelo telefone 181. O sigilo e o anonimato são garantidos.