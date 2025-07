GUARANY VENCE O CRATEÚS E LIDERA O CAMPEONATO CEARENSE SÉRIE C

Neste sábado, dia 12, às 17h, o Estádio do Junco foi palco de uma partida eletrizante entre Guarany de Sobral e Crateús, válida pela terceira rodada do Campeonato Cearense Série C. O jogo foi marcado por muita emoção, com as duas equipes buscando o gol a todo momento e proporcionando um espetáculo para os torcedores presentes.





Desde o início, as equipes demonstraram determinação e vontade de vencer, criando várias oportunidades de gol. No entanto, foi o Guarany de Sobral quem conseguiu abrir o placar na segunda parte do jogo, com um belo gol do jogador Yuri, que colocou a equipe na frente. A emoção não parou por aí: aos 37 minutos do segundo tempo, Aldair marcou de pênalti o segundo gol do Guarany, garantindo a vitória e consolidando a liderança do time no campeonato.





Com esse resultado, o Guarany de Sobral mantém sua posição de destaque na Série C do Campeonato Cearense, mostrando força e bom desempenho na competição. Vale destacar que o Guarany de Sobral lidera o Campeonato Cearense Série C, reforçando sua excelente fase na temporada.